Massacro in Croazia: uccide la compagna e altre 5 persone, poi si toglie la vita

Dopo una serie di informazioni contrastanti la stampa croata ha chiarito i rapporti nella famiglia massacrata da un giovane uomo ieri sera nella periferia residenziale di Zagabria, nel quartiere di Kajzerica.

Il 36enne tassista Igor Nadj ha ucciso la fidanzata Maja Tojagic, due anni più giovane di lui, il figlio di dieci anni della fidanzata, avuto da una relazione precedente, entrambi i genitori della fidanzata, la sorella e il compagno di quest’ultima. Nadj e Tojagic erano insieme da circa due anni e a fine maggio hanno avuto un bimbo, rimasto illeso, sembra per scelta cosciente dell’omicida.

Tutte le vittime abitavano insieme nella loro casa, dove anche Nadj da due anni aveva la residenza. La polizia non ha voluto ancora svelare i motivi di questa strage finché sono in corso le indagini, ma la stampa scrive che l'uomo sarebbe stato preso dalla gelosia che lo ha portato alla furia omicida.

Dopo alcune ore in fuga l’omicida è stato circondato dalla polizia ma prima di essere arrestato si è tolto la vita sparandosi alla testa. Non aveva un porto d’armi per la pistola con cui ha commesso la strage.

