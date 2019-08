Piogge monsoniche in India, almeno 184 morti e un milione di sfollati

È salito ad almeno 184 morti e circa un milione di sfollati in India il bilancio delle alluvioni che da giovedì hanno colpito il Paese a causa delle piogge monsoniche. Lo riferiscono le autorità locali.

Per il secondo anno consecutivo lo Stato più colpito è quello meridionale del Kerala, noto per spiagge e resort che attirano un consistente turismo internazionale. La settimana scorsa l'aeroporto internazionale di Kochi è rimasto chiuso per tre giorni. In Kerala il bilancio è di 76 morti, 58 dispersi e 32 feriti. Gli altri Stati colpiti sono quelli di Karnataka, Maharashtra e Gujarat.

