Londra, uomo pugnalato davanti al ministero dell'Interno

Un uomo è stato pugnalato oggi davanti al ministero dell’Interno britannico, nel centro di Londra, non lontano da Westminster. Lo riferisce Bbc News online precisando che la vittima non è in pericolo di vita e che il presunto aggressore è stato arrestato.

Dopo l’'aggressione, l’uomo colpito ha cercato assistenza all’interno del ministero, i cui accessi sono stati poco dopo bloccati per motivi di sicurezza. Secondo quanto riferisce Cnn online - che pubblica una foto della vittima in piedi e con il ventre insanguinato mentre viene scortato da tre agenti - la polizia non ritiene che l’incidente sia di origine terroristica.

© Riproduzione riservata