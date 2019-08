Pazza idea di Trump, vuole comprare la Groenlandia

Donald Trump vuole apporre il suo marchio di fabbrica sulla Groenlandia, come fosse una delle tante Trump Tower sparse per il mondo. L’idea lo ossessionerebbe così tanto da aver ordinato ai collaboratori della Casa Bianca di sondare la possibilità di acquistarla dal Regno della Danimarca.

Potrebbe sembrare una bufala, invece è l’autorevole Wall Street Journal a riportare la notizia, spiegando come il tycoon sogni di lasciare in eredità agli americani la più grande isola al mondo, ancora terreno vergine per lo sfruttamento delle risorse e avamposto estremo, tra il Nord dell’Atlantico e l'Oceano Artico, di enorme rilevanza per la sicurezza nazionale degli Usa.

Trump ha in mente un precedente: l’acquisto dell’Alaska nel 1867, comprata dai russi per 7,2 milioni di dollari di allora. Perché, si chiede il presidente americano, non ripetere l'operazione con la Terra Verde, che i 56 mila abitanti del luogo chiamano Terra degli Uomini. Tanto più, avrebbe più volte sostenuto il tycoon, che il governo danese ha più volte mostrato una certa difficoltà nel continuare a mantenere l’enorme territorio che gode di uno statuto autonomo ma che geograficamente fa parte del continente nordamericano ed è ricoperto quasi interamente di ghiacci.

A Copenaghen prendono la notizia tra il serio e il faceto. Il ministero degli affari esteri chiarisce che «la Groenlandia non è in vendita», ma apre alla possibilità di accordi nel campo del business, probabilmente pensando soprattutto allo sviluppo del turismo. Trump sarà comunque in visita ufficiale in Danimarca ai primi di settembre, e chissà se in agenda, magari nei colloqui informali, ci sarà il «dossier Greenland».

