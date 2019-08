Sparatoria vicino all'università dell'Alabama, morte due persone

Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in seguito ad una sparatoria in Alabama avvenuta la notte scorsa vicino al campus della Alabama State University: lo ha reso noto Jarrett Williams, sergente della polizia di Montgomery.

Un uomo è deceduto sul posto, mentre un altro è morto in ospedale, ha detto Williams. Altri due uomini sono stati ricoverati in ospedale e sono in pericolo di vita mentre un terzo è fuori pericolo. Per il momento non si hanno informazioni sul motivo della sparatoria.

Il presidente della Alabama State University, Quinton T. Ross Jr., ha confermato che la sparatoria non è avvenuta nel campus dell’ateneo ma in una vicina attività commerciale. I funzionari dell’università, ha detto Ross, secondo quanto riporta l’emittente WSFA12 News, «stanno ancora lavorando con il Dipartimento di polizia di Montgomery per determinare i dettagli» di questo episodio.

