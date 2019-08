Iran, Rohani avverte gli Usa: "Dialogo solo se Trump toglie le sanzioni"

Gli Stati Uniti devono «fare il primo passo togliendo tutte le sanzioni» all’Iran per poter avviare un dialogo. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in un discorso trasmesso dalla tv di stato di Teheran, all’indomani dell’apertura di Donald Trump al termine del G7 di Biarritz a un incontro con lui.

«Dovete ritirare tutte le sanzioni illegali, ingiuste e sbagliate» che rappresentano un «terrorismo economico» contro «la nazione iraniana», ha aggiunto Rohani, secondo cui altrimenti «non vedremo nessuno sviluppo positivo» e un faccia a faccia con Trump sarebbe solo un’occasione mediatica.

Per il presidente della Repubblica islamica, «la chiave di un cambiamento positivo» nelle relazioni «è nelle mani di Washington», dal momento che l’Iran ha già assicurato di non voler fabbricare la bomba atomica, come gli Usa dichiarano di temere.

«Se davvero questa è la vostra preoccupazione, è già escluso», ha ribadito Rohani, parlando a margine dell’inaugurazione di un progetto immobiliare a Teheran. «Uno dei nostri poteri è il potere della diplomazia e della politica, parliamo con altri per difendere i nostri interessi nazionali e i diritti del popolo», ha aggiunto.

© Riproduzione riservata