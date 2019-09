Abusi sessuali, nel Missouri chiesta l'incriminazione di 12 ex preti

Il procuratore generale del Missouri ha chiesto l'incriminazione di 12 ex sacerdoti a seguito di una vasta inchiesta su abusi sessuali commessi, a partire dal 1945, nella chiesa cattolica dello stato del Mid West. L'inchiesta ha stabilito che 163 preti o religiosi sono stati accusati di abusi, di questi 83 sono morti mentre per altri 46 i presunti reati sono caduti in prescrizione.

"Questo rapporto, la nostra richiesta di incriminazioni, i nostri drastici suggerimenti di riforma, non cambieranno quello che è successo nel passato - ha dichiarato il procuratore Eric Schmitt - ma possono cambiare la traiettoria del futuro e assicurare che questo non possa più succedere".

Nel rapporto si afferma inoltre che la chiesa cattolica è stata concentrata più nel coprire questi abusi che nell'affrontare il problema, riconoscendo comunque che negli ultimi anni sono state avviate delle riforme ma che è ancora necessario altro lavoro. Secondo il The New York Times, sono 17 gli stati americani, oltre alla distretto di Washington, che hanno avviato inchieste sugli abusi sessuali commessi da religiosi.

