Iran, nessun incontro in programma tra Rohani e Trump

Il presidente iraniano Hassan Rohani non ha «in programma» un incontro con il suo omologo Donald Trump a margine dell’Assemblea generale dell’Onu la prossima settimana a New York. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, spiegando di non ritenere «che questo tipo di incontro avrà luogo a New York».

«Come ha detto il presidente Rohani, l’Iran non vuole colloqui solo per fare una foto, ma eventuali negoziati dovrebbero avere un’agenda in grado di portare risultati tangibili», ha detto Mousavi, citato dall’Irna.

Il portavoce ha quindi fatto riferimento alle «contraddizioni nelle dichiarazioni di Trump» circa la sua intenzione di incontrare Rohani «senza condizioni», affermando che «questa confusione tra i governanti Usa sull'Iran è stata ricorrente durante la sua presidenza» e che quindi «nessuno può contare sulle dichiarazioni di Trump perché durano meno di 24 ore».

Mousavi ha aggiunto che il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif accompagnerà il presidente iraniano a New York se ci saranno le condizioni necessarie, in riferimento alle sanzioni e restrizioni di movimento imposte da Washington al capo della diplomazia di Teheran.

