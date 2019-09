Amazzonia: stanziati 500 milioni per la protezione delle foreste

I donatori internazionali hanno concordato di sbloccare oltre 500 milioni di dollari in aiuti per proteggere le foreste pluviali tropicali, inclusa l'Amazzonia dove infuriano gli incendi. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante un evento all’Onu a margine dell’Assemblea Generale.

Parigi, ha spiegato, contribuirà con 100 milioni (dei 500 del pacchetto). Macron ha chiesto un’alleanza più ampia per proteggere le foreste pluviali di tutto il mondo usando l'appuntamento al Palazzo di Vetro come piattaforma per ottenere supporto.

Francia, Cile e Colombia si sono incontrati nonostante l'assenza del presidente brasiliano Jair Bolsonaro (che stamattina interviene in Assemblea Generale), scettico sui cambiamenti climatici che sta promuovendo lo sviluppo nella regione amazzonica. «Tutti pensano, Come farai senza il Brasile? - ha detto Macron - Ma il Brasile è il benvenuto e penso che tutti vogliano lavorarci. Arriverà, serve un approccio molto inclusivo».

