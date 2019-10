Sei elefanti sono morti in Thailandia dopo aver cercato di mettersi in salvo l'un l'altro da una cascata. L'incidente, scrive la Bbc, si è verificato nel parco Khao Yai, ed è avvenuto dopo che un piccolo elefante di tre anni è caduto in acqua.

Altri due elefanti, tra i quali si presume la madre del piccolo, sono bloccati nei pressi della cascata, i soccorsi sono al lavoro per salvarli.

