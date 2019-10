Brexit, continuano i negoziati ma l'Ue avverte: "Ancora molto lavoro da fare"

«C'è ancora molto lavoro da fare» per sbloccare lo stallo e arrivare ad un accordo, a soli 18 giorni dal previsto divorzio tra Regno Unito e Ue. Lo ha affermato il negoziatore dell’Ue per la Brexit, Michel Barnier, che tuttavia ha descritto come «costruttivi» i negoziati che si sono svolti durante il fine settimana tra Londra e Bruxelles.

Oggi Barnier ha informato gli ambasciatori dell’Unione europa a Bruxelles sullo stato di avanzamento dei suoi colloqui con il Regno Unito. Stasera riferirà estesamente anche all’Europarlamento, mentre martedì sarà la volta dei ministri agli Affari europei dell’Unione a Lussemburgo.

Il tempo sta per scadere, pochi giorni prima del vertice europeo di Bruxelles del 17 e 18 ottobre, presentato come l’ultima possibilità per evitare che la Gran Bretagna lasci l’Ue senza accordo, oppure per dare il via libera ad un terzo rinvio della Brexit, che però prolungherebbe la grave incertezza che ha caratterizzato gli ultimi mesi.

