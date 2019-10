Cile, Pinera annuncia la fine dello stato d'emergenza e il rimpasto di governo

Il presidente cileno Sebastian Pinera ha annunciato la fine dello stato d’emergenza domani, domenica, «se le circostanze lo permetteranno».

Ha quindi preannunciato un ampio rimpasto di governo dopo le proteste di piazza. Per potere avere le mani completamente libere nel rimpasto della compagine governativa, Pinera ha chiesto la rinuncia di tutti i suoi ministri.

Nei giorni scorsi, quando fonti governative cilene anticipavano la possibile sostituzione di alcuni ministri per placare le proteste sociali, si erano ipotizzati cambiamenti alla Difesa, all’Interno e alle Finanze.

In una conferenza stampa il capo dello Stato ha chiarito che «abbiamo proposto al Parlamento una profonda ed esigente 'Agenda sociale' che raccoglie molte delle rivendicazioni più sentite e significative dei nostri connazionali. Per poter procedere con urgenza verso un miglioramento delle pensioni dei nostri anziani e del reddito dei nostri lavoratori, nonché verso la stabilizzazione dei prezzi dei servizi di base come l'elettricità. E presto - ha aggiunto - ci occuperemo anche dei prezzi dell’acqua e delle tariffe dei pedaggi autostradali».

