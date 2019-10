Brexit, Johnson chiede elezioni anticipate: "Il Parlamento ha fallito". Ma Corbyn dice no

«Questo Parlamento ha esaurito la sua funzione». Così Boris Johnson ha argomentato la mozione presentata dal suo governo per chiedere alla Camera dei Comuni l'ok ad elezioni anticipate il 12 dicembre.

Il premier Tory ha aggiunto che avrebbe «preferito attuare la Brexit» il 31 ottobre come aveva promesso, ma ha accusato la Camera di aver rinviato il suo deal e l’opposizione di non rispettare il referendum del 2016: il risultato è un rinvio di «altri tre mesi» che il popolo non vuole e a un costo di «un miliardo di sterline al mese in più».

«Non si può continuare a rinviare» una decisione sulla Brexit, ha affermato Johnson, puntando in particolare il dito contro il Labour, indicato come l’unico partito che resta a questo punto titubante sulle elezioni, e contro il leader laburista Jeremy Corbyn.

Il premier ha accusato il Labour di voler «frustrare la volontà di 17,4 milioni di persone» che votarono Leave al referendum del giugno 2016. E ha ironizzato su Corbyn, affermando che ormai «non ha più scuse» per opporsi a elezioni che per mesi ha detto di volere.

Elezioni che anche «secondo la sua logica» dovrebbe volere, se non altro per cercare di vincerle e per negoziare un altro deal con l’Ue, visto che rifiuto quello raggiunto dal governo attuale.

Il leader laburista Corbyn ha però detto no alla mozione: «Io non mi fido del primo ministro e la maggioranza del Paese non si fida», ha risposto a Johnson alla Camera in un clima rovente. Corbyn ha accusato il premier di essersi rimangiato «tutte le promesse» sulla Brexit e di volere elezioni anticipate, ma non a dicembre, almeno fino a quando non ci saranno garanzia che il no deal non sia «escluso dal tavolo».

