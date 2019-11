Sparatoria in un liceo della California, morta una studentessa: arrestato il sospettato

Una persona morta e almeno sei feriti in California, dove nella Saugus High School di Santa Clarita, un liceo a una cinquantina di chilometri a nord-ovest di Los Angeles, si è consumata l’ennesima sparatoria del 2019 negli Stati Uniti. Il presunto killer, ha reso noto lo sceriffo della Los Angeles County Alex Villanueva su Twitter, «è stato arrestato ed è sotto le cure di un ospedale locale», dopo essere stato ferito dalla polizia in uno scontro a fuoco.

sospettato ha 15 anni e sarebbe di origini asiatiche. Secondo quanto riportato da Hannah de Caussin, mamma di uno studente, il sospettato avrebbe iniziato ad aprire il fuoco nel campus durante le prime ore del mattino, venti minuti prima dell’inizio delle lezioni. Era vestito di nero e la sua arma è stata rinvenuta nel campus, secondo quanto riportato da NBC Television.

La vittima è una studentessa e ha perso la vita dopo essere stata portata in ospedale, come ha reso noto l’Henry Mayo Newhall Hospital. Alcuni dei giovani feriti in modo lieve sono stati medicati in un’area del campus dedicata, mentre altri tre studenti sono state portate in ospedale, due di loro in gravi condizioni.

«Ero molto, molto spaventata e scossa», ha detto una studentessa alla NBC Television qualche minuto dopo la sparatoria, dicendo di aver visto «una persona giacere a terra coperta di sangue». La mamma di uno studente ha detto, sempre a NBC, che è stata un’insegnante a dare l’allarme: «C'è una persona che spara. Ho sentito gli spari e visto tre studenti colpiti», ha detto la professoressa secondo quanto riportato.

«I nostri cuori sono con le famiglie di coloro che sono stati colpiti da questo terribile incidente», ha detto il distretto scolastico della Saugus High School, dove studiano circa 2400 ragazze e ragazzi. Il dipartimento dello sceriffo ha avviato le indagini e ha reso noto che uno dei focus è quello dei social media: «Se trovate delle minacce pubblicate, notificatecele il prima possibile», ha scritto in un tweet il vicesceriffo Tim Murakami.

