Spari in Oklahoma, colpito un grande magazzino Walmart: almeno 3 morti

Almeno tre persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco esplosi in un grande magazzino Walmart a Duncan, in Oklahoma. Lo riportano i media locali secondo cui il killer avrebbe ucciso un uomo e una donna e sarebbe a sua volta morto ucciso. Non si conosce ancora il movente della sparatoria. I corpi sono stati ritrovati vicino ad un auto nel parcheggio.

Testimoni raccontano che gli spari sarebbero stati esplosi sia davanti al grande magazzino, nell’area del parcheggio, sia all’interno, ma ancora non c'è una conferma ufficiale della dinamica dell’episodio. Le autorità hanno dichiarato il cessato allarme e le scuole dell’area sono state riaperte.

Sulla scena ci sarebbero diversi feriti. Duncan è una cittadina di 25 mila abitanti a sud di Oklahoma City. Non è la prima volta in tempi recenti che la catena Walmart è teatro di una sparatoria: il 3 agosto a El Paso, in Texas, durante un attacco morirono 22 persone.

