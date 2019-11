Locale troppo piccolo, Guida Michelin rimuove ristorante sushi a Tokyo

Famoso ristorante di sushi a Tokyo è stato rimosso dalla Guida Michelin per la prima volta in dieci anni. Si tratta dello "Sukiyabashi Jiro", dove cenò anche l'ex presidente Usa Barack Obama nella sua ultima visita in Giappone.

La pubblicazione francese ha motivato la scelta non per la qualità del cibo, ma perchè il locale non accetta più prenotazioni da regolari clienti. La Guida aveva assegnato il massimo di 3 stelle allo chef Jiro ogni anno a partire dal 2008. Al "Sukiyabashi Jiro" si può accedere infatti solo tramite prenotazioni degli hotel di lusso e attraverso gli sponsor, questo per far fronte all'enorme domanda di tavoli, nonostante le dimensioni ridotte del luogo.

Nel ristorante, che si trova nel prestigioso quartiere Ginza, è presente un bancone che può far sedere 10 ospiti per volta e il prezzo medio è di circa 40.000 yen, circa 330 euro. Un altro ristorante pluristellato della capitale giapponese, "Sushi Saito", è stato omesso dalla guida francese per le stesse motivazioni.

