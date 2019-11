Napoli, l'ex idolo Lavezzi annuncia il ritiro: "È il momento giusto"

Ezequiel Lavezzi dice basta. Il 34enne attaccante argentino, al termine della gara che ha visto il suo Hebei Fortune sconfitto per 3-1 contro il Guangzhou Evergrande, ha annunciato l’addio al calcio. "Questa partita la ricorderò per sempre perché è l’ultima della mia carriera - ha annunciato nel post-gara il Pocho, autore anche dell’unico gol dei suoi - Voglio godermi i miei figli, la mia famiglia. È il momento giusto per prendere questa decisione", ha aggiunto Lavezzi, pur lasciando uno spiraglio aperto: "Diciamo che è quasi sicuro al 100%".

Esploso nel San Lorenzo, Lavezzi è sbarcato in Italia nel 2007, acquistato dal Napoli: in cinque stagioni colleziona 188 presenze e 48 reti, conquistando anche una Coppa Italia. Nell’estate 2012 passa al Paris Saint Germain, dove rimane fino al febbraio 2016 passando all’Hebei: in tre anni e mezzo 35 gol e 26 assist.

