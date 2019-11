Londra, diversi feriti da un accoltellatore a London Bridge: fermato dalla polizia

Colpi d’arma da fuoco e polizia in azione in questi minuti a London Bridge, nel cuore di Londra. Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine: aveva in mano un coltello. Lo riferiscono testimoni citati da Metro online.

Al momento Scotland Yard non conferma se si tratti di un episodio di matrice terroristica. Secondo le prime informazioni, la polizia ha cordonato l’area bloccando l’accesso al ponte dove staziona un camion al centro della carreggiata.

Scotland Yard al momento fa riferimento sul suo account Twitter a «un incidente», invitando a evitare la zona. Il servizio di ambulanze di Londra twitta a sua volta di aver inviato alcune ambulanze sul posto. La zona è stata teatro negli anni scorsi di un attacco terroristico di matrice jihadista.

Secondo il giornalista della Bbc, John McManus, testimone oculare dell’accaduto, l’assalitore potrebbe non essere uno solo. A distanza, McManus ha detto di aver visto «un gruppo di uomini» scagliarsi contro un’altra persona e quindi di aver assistito all’arrivo della polizia, inclusi agenti armati, che hanno evacuato il ponte e iniziato a far fuoco. Colpi, secondo questo racconto, sono stati sparati anche dopo quelli che hanno colpito un presunto aggressore.

