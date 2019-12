Il monito di Trump a Kim: "Deve denuclearizzare come promesso"

Duro monito di Donald Trump al leader nordcoreano via Twitter: «Kim Jong Un è troppo intelligente e ha troppo da perdere, davvero tutto, se agisce in modo ostile. Ha firmato un forte accordo sulla denuclearizzazione con me a Singapore».

«Lui non vuole annullare la sua relazione speciale con il presidente degli Usa o interferire con le elezioni presidenziali di novembre - continua -. La Corea del Nord, sotto la sua leadership, ha un enorme potenziale economico, ma deve denuclearizzare, come promesso».

L’altolà arriva dopo che la Corea del Nord ha annunciato di aver condotto «un test molto importante» nel suo sito di Sohae, ufficialmente un centro per la messa in orbita di satelliti, sulla costa nordorientale del Paese.

Di qui le conclusioni: «La Corea del Nord, sotto la guida di Kim Jong Un, ha un enorme potenziale economico, ma deve procedere alla denuclearizzazione come promesso. La Nato, la Cina, la Russia, il Giappone e il mondo intero sono uniti su questo tema».

