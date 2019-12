Sparatoria in un ospedale in Repubblica Ceca: sei morti, il killer si è suicidato

Strage in un ospedale universitario di Ostrava, nel nord della Repubblica Ceca, dove sei persone sono rimaste uccise e diverse ferite in seguito ad una sparatoria nella sala di attesa della struttura sanitaria.

A fornire il bilancio delle vittime è stato il ministro dell'interno Jan Hamacek, mentre non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. L'aggressore si è suicidato sparandosi alla testa: il corpo è stato trovato dagli agenti.

Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe agito per motivi personali. Aveva 42 anni ed era un operaio. Lo ha reso noto il sito della Radio ceca. "Si era messo in testa di essere gravemente malato e che nessuno volesse curarlo", ha detto all'emittente Ales Zygula, responsabile della ditta di costruzione per la quale l'uomo lavorava.

Il killer era in possesso dell'arma illegalmente, secondo quanto ha chiarito la polizia, che non è ancora in grado di stabilire se avesse problemi psichiatrici. Quattro persone sono morte immediatamente, con dei colpi alla testa, due sono decedute successivamente per le ferite riportate.

