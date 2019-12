Usa, strage di cavalli nel Kentucky: almeno in 20 uccisi a colpi d'arma da fuoco

Strage di cavalli nel Kentucky, negli Stati Uniti: negli ultimi dieci giorni ne sono stati trovati morti almeno venti. Tutti uccisi a colpi d’arma da fuoco. La polizia indaga su quello che viene definito un "atto disumano e crudele" e il gruppo Dumas Rescue - riferisce la Bbc - offre una ricompensa di 20 mila dollari a chiunque fornisca informazioni utili.

I corpi degli animali - che vagano senza proprietari - sono stati rivenuti in un’area molto estesa dove si aggira una mandria di circa 35 cavalli. Tra quelli uccisi vi è uno di appena un anno. "Sono stati colpiti con un’arma di piccolo calibro, uno è morto con l’erba ancora in bocca", ha raccontato lo sceriffo della contea di Floyd, John Hunt. "È uno dei peggiori casi di crudeltà verso gli animali che abbiamo mai visto", ha aggiunto.

La mandria, che secondo Dumas è composta in gran parte da animali abbandonati dai proprietari, è facilmente raggiungibile e i cavalli sono spesso nutriti da membri della comunità locale. Si pensa che siano stati tutti uccisi contemporaneamente. Secondo il gruppo di salvataggio, gli animali sembrano essere stati cacciati. Dumas Rescue ora sta cercando di trovare un modo per far uscire i cavalli rimasti dall’area.

© Riproduzione riservata