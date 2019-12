In India 77 bambini morti a dicembre in un unico ospedale

Una strage silenziosa: 77 bambini, molti dei quali neonati, sono morti nel solo mese di dicembre nell'ospedale statale materno-infantile J K Lon di Kota, in Rajasthan, gli ultimi dieci nel giro di due giorni.

ùLa notizia ha sconvolto i media indiani e indotto il governatore dello Stato Ashok Gehlot ad istituire una commissione ad hoc che indaghi rapidamente sulle possibili cause. Om Birla, lo speaker della Lok Sabha, la Camera bassa indiana, ha visitato ieri la struttura e ne ha descritto condizioni inaccettabili: i bambini dormono in tre per ogni letto, i vetri sono rotti, mancano le attrezzature sanitarie più elementari, il rischio della diffusione di infezioni è altissimo.

"L'ospedale - ha concluso il parlamentare - è totalmente inadeguato sia sotto il profilo strutturale, che sotto quello delle prestazioni". Secondo l'agenzia di stampa Ians, i medici dell'ospedale ritengono che le morti non siano affatto eccezionali, e che molti dei piccoli siano arrivati nei giorni scorsi in condizioni già estremamente critiche, con malattie all'apparato polmonare aggravate dal brusco calo delle temperature. Il tasso medio di mortalità infantile in Rajasthan è pari a 38 su mille nati.

