Usa 2020, Julian Castro si ritira dalla corsa alla Casa Bianca

Julian Castro, candidato democratico alla Casa Bianca, getta la spugna a un mese dal via alle primarie in Iowa, il 3 febbraio. Ex sindaco di San Antonio, in texas, ed ex ministro nell’amministrazione Obama, Castro era l'unico candidato ispanico in corsa.

Castro, 45 anni, è stato a lungo considerato uno degli astri nascenti del partito democratico, ma i risultati in termini di fondi raccolti e di sondaggi in questi primi mesi di campagna elettorale si sono rivelati deludenti. «Ho preso atto che non è arrivato il mio tempo», ha detto l’ormai ex candidato in un video postato sui social in cui ha annunciato il ritiro.

© Riproduzione riservata