Due soldati americani trovati morti in una base aerea in Germania

Due soldati americani sono stati trovati morti nella base aerea militare Usa di Spangdahlem, in Germania. Il ritrovamento dei cadaveri è avvenuto giovedì scorso, all’alba, secondo quanto riporta su internet la stessa base.

Le cause del decesso dei due militari, entrambi di 20 anni, non sono ancora chiare e c'è una indagine sul caso. I due giovani si trovavano nel dormitorio della caserma, dove sono stati soccorsi mentre erano già in stato di incoscienza.

