Il lavoro da sogno? In Irlanda si cercano custodi per un’isola semideserta

Lavorare su un'isola deserta lontano da tutto e immersi nella natura? Si può. L'insolita (ma non tanto) proposta arriva dall’isola irlandese Great Blasket Island in Irlanda che, su Twitter, ha pubblicato la richiesta di personale (una coppia o due amici) che possano prendersi cura degli alloggi occupati dai turisti e di una caffetteria.

I candidati che saranno selezionati dovranno trasferirsi al largo della costa irlandese per un periodo che va dall’1 aprile fino al prossimo ottobre. Oltre allo stipendio, i dipendenti potranno contare su vitto e alloggio gratuiti. Secondo alcuni media inglesi, le candidature non stanno tardando ad arrivare, in particolare dal Sudafrica ma anche dalla fredda Alaska. Il compito principale dei "custodi" sarà supervisionare tre cottage (potranno ospitare massimo 21 persone) e offrire ai turisti da bere e mangiare.

Alice Hayes, che gestisce la selezione, tiene a precisare che il compito è "intenso e difficile ma è una posizione davvero unica”. Per poter cucinare non mancano le risorse: l’acqua può essere fatta bollire con dei piccoli fornelletti a gas e una turbina eolica può generare l’energia per ricaricare i telefonini.

Great Blasket Island fa parte dell'arcipelago delle isole Blasket, al largo della costa del Kerry. Fino al 1953 è stata abitata prima che il governo irlandese decidesse di far evacuare gli ultimi residenti.

© Riproduzione riservata