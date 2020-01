Coronavirus, più contagi della Sars. Piano di evacuazione per gli italiani a Wuhan

Il coronavirus di Wuhan ha causato finora in Cina 132 morti, a fronte di casi accertati portatisi a 5.974 unità: è il bilancio stilato alle 8:00 locali (l'1:00 in Italia) dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese. Il contagio ha superato quello del 2002-2003 legato alla Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), fermatosi a quota 5.327, in base alle statistiche ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Quanto ai decessi, i 132 casi finora imputabili al coronavirus di Wuhan sono ancora lontani dai 349 di fine 2003. I casi confermati nella giornata di ieri sono 1.459, meno dei 2.077 registrati nella giornata di lunedì, a segnalare un possibile inizio del rallentamento del contagio. I casi sospetti si attestano a 9.239. Sono 103 le persone che hanno superato l’infezione e che sono state dimesse dopo il ricovero ospedaliero.

Per chi intende tornare in patria tra i circa settanta italiani che si trovano a Wuhan, epicentro del virus 2019-nCoV, le autorità sanitarie sono al lavoro per elaborare un protocollo sui controlli e il monitoraggio. La Farnesina sta organizzando un trasporto aereo. E rende noto di essere in contatto con ognuno di loro, tutti «in buona condizione di salute».

In serata l’Unità di crisi ha reso noto che per il rimpatrio volontario «ci sono ancora procedimenti che devono essere ancora attuati e che non dipendono interamente dall’Italia, ma si fa il massimo per fare il prima possibile». Al momento comunque non si sa ancora quando dovrebbero partire e con che tipo di volo. «Il protocollo per il rientro e le relative misure sanitarie saranno valutati a breve», spiegano dal Ministero della Salute, che è in contatto con la Farnesina.

La task-force del Ministero si riunirà anche per elaborare le linee guida da seguire al rientro degli italiani. Dopo l’atterraggio a Fiumicino (ma non si esclude Malpensa), dovrebbero scattare i controlli sanitari nella struttura approntata nei giorni scorsi all’aeroporto.

Nel caso in cui nessuno dei passeggeri presenti sintomi, gli esperti potrebbero decidere per un periodo di 'quarantena' di 14 giorni, il tempo di incubazione del virus. Nell’eventualità che qualcuno dei passeggeri presenti sintomi sospetti è previsto il trasferimento in uno dei due centri di eccellenza italiani, lo Spallanzani di Roma e il Sacco di Milano. Sull'evacuazione tuttavia le certezze sono per ora poche e le regole di una possibile sono ancora sul tavolo. Anche tra gli esperti sembrerebbero esserci delle divergenze di vedute.

In ogni caso, a prescindere dagli italiani che dovrebbero rientrare, non è inverosimile che ci si possa trovare molto presto con un caso di coronavirus anche in Italia. Alla luce della rapida diffusione del coronavirus, i governi di alcuni Paesi europei si sono già attrezzati per l’evacuazione dei loro cittadini. La Germania ha deciso di far rientrare i tedeschi che si trovano a Wuhan.

In Australia intanto, gli scienziati sono riusciti a fare una copia del virus: è un primo passo -hanno detto- nella lotta contro l’epidemia di polmonite virale. Il Doherty Institute di Melbourne ha annunciato di essere riuscito a creare un nuovo coronavirus dal campione ottenuto da un paziente infetto, per la prima volta fuori dalla Cina. «Ottenere il vero virus significa che ora abbiamo la capacità di convalidare e verificare tutti i nostri test e di confrontare reazioni e sensibilità», ha spiegato uno dei direttori del laboratorio, Julian Druce.

«È essenziale per la diagnosi». La Cina è riuscita rapidamente a sequenziare il genoma di questo nuovo coronavirus e a pubblicare i risultati, consentendo agli scienziati di tutto il mondo di sviluppare nuovi strumenti diagnostici. Tuttavia, la Cina non ha condiviso il virus con i laboratori di tutto il mondo, cosa che l’istituto australiano farà ora, attraverso l’Organizzazione mondiale della sanità.

