Medio Oriente, Abu Mazen annuncia: "Rompiamo ogni rapporto con Israele"

Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen annuncia la rottura di ogni relazione con Israele e la sospensione di tutti gli accordi all’indomani della presentazione del Piano di Pace Usa.

«Non accetterò l’annessione di Gerusalemme e non voglio passare alla storia come colui che ha venduto Gerusalemme», ha tuonato Abu Mazen citato

dall’agenzia Maan, aggiungendo che l’Anp «non accetterà mai gli Usa come unico mediatore al tavolo dei negoziati con Israele".

