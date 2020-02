Strage Thyssenkrupp, due manager sconteranno cinque anni in carcere in Germania

A dodici anni dal rogo di Torino in cui morirono sette persone, due ex manager della Thyssenkrupp dovranno scontare cinque anni di carcere per omicidio colposo e incendio doloso per negligenza: il tribunale di Hamm ha infatti rigettato il ricorso presentato dai due manager, tra cui l’ex numero uno della Thyssen nel nostro Paese.

In Italia i due uomini erano stati già condannati nel 2016 a rispettivamente 9 anni e 8 mesi e 6 anni e 10 mesi. Il tribunale di Essen aveva stabilito che le sentenze erano effettive, ma anche che le pene dovevano essere concordi con il diritto tedesco: che, appunto, stabilisce per questa fattispecie di imputazione un massimo di cinque anni.

L’incendio presso la Thyssenkrupp di Torino avvenne il 6 dicembre 2007: furono coinvolti otto operai, sette di loro morirono. Oltre ai due tedeschi, sono stati condannati cinque dirigenti italiani della Thyssen.

