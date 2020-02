Istanbul, aereo esce fuori dalla pista mentre atterra e si spezza in due: 120 feriti

Un aereo è uscito di pista e si è spezzato in due in fase di atterraggio nell’aeroporto Sabiha Gokcen a Istanbul, il secondo della città. Lo riferiscono media locali.

Il velivolo della compagnia turca Pegasus Airlines era in arrivo da Smirne. Sul velivolo sarebbe anche scoppiato un incendio. Non è noto al momento se ci siano vittime o feriti. Il traffico nel secondo scalo della metropoli sul Bosforo è stato chiuso.

Non c'è nessuna vittima ma ci sono alcuni feriti tra i 177 passeggeri a bordo del volo in arrivo da Smirne della compagnia turca Pegasus Airlines che si è spezzato in due dopo essere uscito di pista all’atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. Lo riferisce il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan.

I soccorritori sono al lavoro per estrarre i feriti dall’aereo, ha aggiunto il ministro. Non sono chiare al momento le cause dell’incidente. Sono almeno 120 i feriti trasportati in ospedale tra le 177 persone a bordo dell’aereo giunto da Smirne che si è spezzato dopo essere uscito di pista all’atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. Lo ha reso noto il prefetto locale, Ali Yerlikaya, aggiornando il precedente bilancio di 52 persone ferite e precisando che quelle in gravi condizioni sono «uno o due».

