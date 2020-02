Germania, si dimette il presidente della Turingia Kemmerich

Si è dimesso con effetto immediato il liberale Thomas Kemmerich, eletto mercoledì alla guida del land della Turingia, in Germania, con il sostegno determinante dell’estrema destra di AfD.

Il gruppo parlamentare del Partito liberale della Turingia (Fdp) ha annunciato la misura, il giorno dopo quello in cui Kemmerich aveva spiegato che, per motivi legali e amministrativi, era conveniente egli rimanesse in carica fino a quando non si fosse trovata una soluzione alla crisi politica scatenata dall’elezione.

L’elezione di Kemmerich ha rotto il «cordone sanitario» che finora aveva impedito ogni collaborazione con l’estrema destra di AfD e ha scatenato un terremoto politico le cui conseguenze finali non si sono ancora definite completamente.

© Riproduzione riservata