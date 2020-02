Coronavirus: 1.669 i morti, oltre 69 mila i contagiati in tutto il mondo

Secondo l’ultima valutazione rilasciata domenica dalle autorità cinesi, la polmonite virale Covid-19 ha causato la morte di 1.665 persone nella Cina continentale (escluse Hong Kong e Macao), su un totale di 68.500 casi di contaminazione registrati sul territorio, oltre 69.000 in tutto il mondo.

La maggior parte dei decessi si è verificata nella provincia di Hubei (Cina centrale), il centro dell’epidemia iniziata a dicembre nella sua capitale Wuhan.

Solo quattro morti sono state registrate in altre parti del mondo: una nel territorio semi-autonomo cinese di Hong Kong e le altre tre in Giappone, nelle Filippine e in Francia.

