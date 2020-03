Primo caso di coronavirus "di ritorno" dall'Italia alla Cina, è una donna partita da Milano

Primo caso di coronavirus importato in Cina dall’Italia. Ad avere contratto il virus è una donna cinese giunta ieri nella provincia orientale del Paese asiatico da Milano: la donna, di 31 anni nome Wang, aveva iniziato a prendere medicine per curare i sintomi di febbre tosse e diarrea sin dal 16 febbraio scorso, secondo quanto riferisce la Commissione per la Sanità locale, e ieri è risultata positiva al test dell’acido nucleico dopo l’arrivo all’aeroporto di Pudong, a Shanghai.

La paziente, giunta nello Zhejiang da Milano transitando per Mosca, si trova ora ricoverata presso un ospedale locale.

Nella giornata di ieri solo sei casi di nuovi contagi sono stati riportati in Cina al di fuori dell’epicentro dello Hubei, da dove si è diffusa l’epidemia di coronavirus e il suo è stato l’unico caso registrato nella provincia dello Zhejiang.

