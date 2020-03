Hotel crollato in Cina che ospitava persone in quarantena, almeno 7 le vittime

E’ salito a 7 il bilancio delle vittime del crollo in Cina dell’hotel Xinjia - a Quanzhou, città della provincia del Fujian - usato per la quarantena supplementare dei pazienti guariti dal coronavirus. Lo annuncia il ministero per la gestione delle Emergenze precisando che i dispersi sono 28.

L’albergo è crollato intorno alle 19.30 ora locale, quando, secondo il China Daily, c'erano una settantina di persone all’interno.

Costruito nel 2018, con un’ottantina di camere a disposizione, l’hotel - hanno confermato diversi fonti locali al Beijing News - era stato trasformato in un centro di sorveglianza sanitaria dove erano alloggiate persone entrate in contatto con persone contagiate. Non sono chiare le cause del crollo. Quanzhou è una città portuale nello stretto di Taiwan, situata nella provincia di Fujian e che conta quasi 8 milioni di abitanti.

© Riproduzione riservata