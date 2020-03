Siria, scontro tra autocisterna e autobus: almeno 32 morti e 77 feriti

Almeno 32 morti, almeno 77 feriti, un’autocisterna, due pullman e una quindicina di altri veicoli coinvolti e distrutti: questi i numeri di un gigantesco tamponamento avvenuto sulla strada che collega Damasco alla provincia di Homs, nel nord-ovest della Siria. Lo fa sapere il ministro dell’interno siriano, Mohammad Khaled al-Rahmoun, citato dall’agenzia Sana.

Secondo quanto ricostruito, a causare il tamponamento sarebbe stata l’autocisterna, i cui freni non avrebbero funzionato. Fra le vittime ci sarebbero molti sciiti iracheni, in pellegrinaggio in Siria per visitare i luoghi santi, che non hanno perso la loro popolarità malgrado la guerra.

