Bevono birra contaminata, 7 morti in Brasile

È salito a sette il numero delle morti legate all’ingestione di birre dell’azienda brasiliana Backer: lo ha reso noto ai media locali la polizia civile che sta indagando su altri 38 casi sospetti di intossicazione di glicole dietilenico, una sostanza riscontrata in alcune etichette prodotte dal birrificio di Belo Horizonte.

L’indagine è iniziata nel gennaio di quest’anno, quando diverse persone in varie zone dello Stato di Minas Gerais (sud-est) hanno manifestato sintomi come dolore addominale, nausea, vomito, disturbi neurologici e insufficienza renale.

Gli inquirenti non sono finora stati in grado di stabilire come il glicole dietilenico sia finito nei serbatoi di produzione e nelle bottiglie di birra. La scadenza per completare l’inchiesta non è stata ancora definita.

