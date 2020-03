Coronavirus, impennata di contagi negli Stati Uniti: a rischio anche le elezioni

È questione di giorni, forse di ore, ma la pandemia sta per fermare anche l’America. E rischia addirittura di stravolgere la campagna elettorale e di compromettere il processo di voto da qui all’Election Day del 3 novembre.

Non è un caso che due stati abbiano già rinviato le primarie, la Louisiana e la Georgia, e che l’attesissimo duello tv tra Joe Biden e Bernie Sanders si svolga a porte chiuse, in uno studio senza pubblico in cui le agende dei due candidati

vengono inevitabilmente oscurate dall’emergenza.

Del resto i contagi da coronavirus negli Stati Uniti volano, almeno mille in più in meno di 24 ore, con oltre tremila casi e 62 morti accertate. E i test effettuati sono ancora un numero di gran lunga inferiore a quanto sarebbe necessario. Sempre più preoccupante è poi la situazione di New York, l'area più colpita degli Usa, con oltre 700 casi e tre vittime in un giorno.

Il governatore dello stato Andrew Cuomo ha chiesto al presidente Donald Trump di mobilitare contro l’emergenza anche l’esercito federale, soprattutto per garantire strutture con più posti letto, visto che gli ospedali potrebbero presto essere vicini al collasso. «Bisognerebbe prepararsi a rinchiudersi dentro casa», ha ammesso Anthony Fauci, il virologo esperto di malattie infettive che opera nella task force della Casa Bianca.

Il suo è di fatto un invito a seguire il modello italiano o spagnolo, chiudendo bar, locali, ristoranti, scuole, uffici, e riducendo al massimo «le interazioni personali». Solo così si può fermare la diffusione del Covid-19, ha sottolineato. E pazienza se fino a qualche giorno fa l’amministrazione Trump ha continuato a minimizzare l’emergenza, col presidente che aveva addirittura contestato i numeri dell’Oms.

Molti singoli stati Usa, comunque, hanno già deciso misure drastiche riducendo al massimo l’attività delle proprie comunità. E a Miami Beach è scattato anche il coprifuoco per le spiagge, che dovranno tassativamente chiudere entro le cinque del pomeriggio, con l’iconica Ocean Drive sotto rigido controllo per evitare il sovraffollamento del periodo dello Spring Break.

Intanto una nave da crociera britannica con 682 passeggeri a bordo e 331 membri dell’equipaggio è bloccata al largo dell’arcipelago delle Bahamas. Almeno cinque persone sono risultate positive al test del coronavirus, mentre 20 passeggeri e 20 membri dell’equipaggio sono in isolamento per aver mostrato sintomi influenzali. La nave 'Ms Braemar', della Fred Olsen Cruise Lines, è già stata respinta da vari porti nei Caraibi.

Cresce la preoccupazione anche per le ripercussioni dell’epidemia sull'economia americana. Il segretario al tesoro Steve Mnuchi è tornato a gettare acqua sul fuoco: «Non mi aspetto che l’emergenza coronavirus porterà l’economia americana in recessione», ha ripetuto in una serie di interviste televisive, sottolineando però come «non c'è dubbio» che la crisi legata alla diffusione del Covid-19 comporti un «rallentamento dell’economia di portata seria».

«Ma mi aspetto un forte rimbalzo dell’economia più avanti nel corso dell’anno», ha aggiunto, spiegando che le misure anticrisi che l'amministrazione Trump sta mettendo in campo sosterranno l'economia e l’occupazione Usa e allontanano gli scenari peggiori.

