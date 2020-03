Contatti con un medico contagiato, Merkel negativa al primo test del Coronavirus

Il primo test sul coronavirus a cui si è sottoposta Angela Merkel è negativo. Lo rende noto il portavoce Steffen Seibert che sottolinea che «la cancelliera sta bene». Ha presieduto via telefono la riunione del governo «continuando a lavorare da casa».

La cancelliera è da ieri in auto-quarantena nel suo appartamento a Berlino dopo aver ricevuto la notizia che il medico che venerdì le aveva somministrato un vaccino anti-pneumococco era risultato positivo al virus. La cancelliera ha ricevuto moltissimi auguri, cosa «che la rallegra molto», ha aggiunto il portavoce.

Il quale non ha voluto dare informazioni circa la possibilità che anche il marito della cancelliera, il professor Joachim Sauer, si sia messo in quarantena, così come altri familiari: «Di fondo non do notizie su questo». Sabato avevano fatto il giro del mondo le immagini della cancelliera che faceva la spesa in un supermercato nel centro di Berlino.

