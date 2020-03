Il dramma dei siciliani bloccati all'estero dall'emergenza Coronavirus

Sono ancora moltissimi i siciliani all'estero che per via della cancellazione dei voli non possono fare rientro in Italia. Un dramma che in questi giorni viene affrontato da Manfredi Zammataro, segretario regionale dell'Associazione dei Consumatori Codici Sicilia-Centro per i Diritti del Cittadino.

In particolare ha evidenziato il segretario di “Codici”, sono decine i siciliani che avevano acquistato biglietti andata e ritorno per località estere e che ad oggi si trovano impossibilitati a rientrare sia perché i voli sono stati cancellati dalle compagnie aeree e sia a causa della chiusura degli scali aerei.

