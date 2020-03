Una messinese in Germania: "Qui strade piene nonostante il Coronavirus"

Amburgo, una settimana fa: le famiglie passeggiano in un parco, approfittando di una bella e tiepida giornata; gli anziani prendono il sole sulle panchine; i giovani si dedicano allo sport. Percezione del rischio coronavirus? Zero.

A raccontare come si vive nell'estremo Nord del Paese tedesco è Laura D'Andrea, 37 anni, messinese. Vive in Germania da cinque anni, inizialmente non per scelta ma perché la sua ex azienda italiana le aveva offerto di gestire in loco il mercato tedesco.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE