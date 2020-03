Coronavirus, G20 inietterà 5 miliardi di dollari per superare l’impatto sociale ed economico

Il G20 inietterà 5 miliardi di dollari nell’economia mondiale per superare l’impatto «sociale ed economico» del coronavirus: lo si legge nella nota al termine del vertice.

Nel capitolo dal titolo 'salvaguardare l’economia globale', i ministri del G20 sottolineano di impegnarsi «a fare tutto il necessario e ad utilizzare tutti gli strumenti di politica disponibili per ridurre al minimo il danni economici e sociali derivanti dalla pandemia, ripristinare la crescita globale, mantenere stabilità del mercato e rafforzare la resilienza».

Attualmente, si legge, «stiamo intraprendendo misure immediate e vigorose per sostenere la nostra economia; proteggere i lavoratori, le imprese, in particolare le micro, piccole e medie imprese le imprese - e i settori più colpiti; e proteggere i più vulnerabili attraverso un’adeguata

protezione sociale. Stiamo iniettando oltre 5.000 miliardi di dollari nell’economia globale, come parte di politica fiscale mirata, misure economiche e regimi di garanzia per contrastare gli impatti sociali, economici e finanziari della pandemia. Continueremo a condurre un sostegno fiscale coraggioso e su larga scala».

L’ampiezza e la portata di questa risposta, si legge ancora nella nota, «rimetterà in piedi l’economia globale e porrà solide basi per la tutela dei posti di lavoro e la ripresa della crescita. Chiediamo ai nostri Ministri delle Finanze e ai governatori delle banche centrali di coordinarsi regolarmente per sviluppare un piano d’azione del G20 a

risposta a Covid-19 e di lavorare a stretto contatto con le organizzazioni internazionali per fornire rapidamente l'adeguata assistenza finanziaria internazionale. Sosteniamo le misure straordinarie adottate dalle banche centrali in coerenza con le i loro mandati».

