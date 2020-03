Boris Johnson è positivo al coronavirus: "Ho sintomi lievi"

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato sul suo profilo Twitter di essere positivo al Cofid-19. «Nelle ultime 24 ore, ho sviluppato dei lievi sintomi e sono stato testato positivo al coronavirus», si legge nel post di Johnson.

Il premier britannico si è «autoisolato», si legge ancora sul suo profilo Twitter, seguito da 1,8 milioni di persone. Ma, prosegue, «ma continuerò a guidare la risposta del governo via video conferenza per combattere questo virus».

Boris Johnson si è rivolto ai britannici via Twitter dopo il contagio da coronavirus. «Sto lavorando da casa in auto-isolamento perché è

assolutamente la cosa giusta da fare. Ma non abbiate dubbi che posso continuare a guidare la controffensiva nazionale contro il coronavirus, col mio top team, grazie alla magia delle moderne tecnologie». Il premier ringrazia poi tutto lo staff e "ovviamente il nostro meraviglioso personale» sanitario.

Il tampone è stato eseguito ieri dopo che il primo ministro conservatore aveva accusato sintomi definiti leggeri di contagio da Covid-19.

«Dopo aver manifestato sintomi lievi ieri, il Primo Ministro è stato sottoposto al test sul coronavirus su personale consiglio del chief medical officer, il professor Chris Whitty», ha detto oggi una portavoce di Downing Street.

© Riproduzione riservata