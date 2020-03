Il Coronavirus si diffonde in Africa, l'Oms: "Evoluzione drammatica"

La diffusione del contagio da Coronavirus in Africa potrebbe avere conseguenze disastrose. È l'allarme lanciato da Rebecca Moeti, direttrice regionale dell'Oms per l'Africa: "C'è un'evoluzione drammatica dell'epidemia, con un aumento geografico del numero dei Paesi e anche del numero dei contagiati".

I dati fanno pausa: "In Africa ci sono 39 Paesi con circa 300 casi al giorno" e inoltre "le misure di isolamento sono difficili da adottare dove c'è una vita comunitaria molto forte", aggiunge.

"L'Oms ha uffici in ogni Paese partner in Africa - continua la Moeti - E qui abbiamo sostenuto la pianificazione nazionale contro il Coronavirus. Stiamo cercando anche di dare più sostegno in termini di equipaggiamento medico".

Gli "ultimi" rischiano di pagare il prezzo più caro: "Tutti i Paesi hanno bisogno di aiuto. Ma il nord del mondo deve muoversi per aiutare il sud del modo. Nessuno è salvo finché tutti sono salvi", ha aggiunto Michael Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza sanitaria dell'Oms.

