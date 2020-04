Gli Usa superano i 10mila morti per Coronavirus, a New York restrizioni fino al 29 aprile

Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha esteso le misure anticoronavirus fino al 29 aprile. «Non è il momento di allentare le restrizioni», ha detto durante la quotidiana conferenza stampa.

Negli Stati Uniti il coronavirus ha provocato la morte di più di 10.000 persone. E’ quanto risulta dai dati diffusi da Cuomo, secondo cui le vittime nell’intero Paese sono 10.252, di cui 4.758 a New York. Dalla tabella mostrata da Cuomo, i casi di contagio negli Usa sono ora 344.554.

"Sono 130.689 i contagiati nello stato di New York e 4.758 i morti, 599 in più rispetto a ieri, ma la curva avrebbe mostrato, per il secondo giorno consecutivo, un «appiattimento» per quanto riguarda la percentuale di crescita", ha detto il governatore. «Mentre nessuna di queste cifre è positiva - ha commentato - il possibile appiattimento della curva è la notizia migliore».

