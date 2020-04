Uruguay, nave da crociera australiana con 60 contagiati ancorata a Montevideo

La "Greg Mortimer", una nave da crociera australiana con oltre 200 persone a bordo fra passeggeri e membri dell’equipaggio, è ancorata a circa 20 chilometri al largo del porto di Montevideo con «circa 60 persone colpite da coronavirus», mentre altre sei, pure contagiate ma in condizioni più gravi, sono state trasferite a terra. Lo riferisce oggi il quotidiano El Pais.

Si tratta di una unità con solo 80 cabine in cui hanno preso posto turisti prevalentemente australiani e britannici, mentre l'equipaggio è composto da personale filippino. Un’equipe sanitaria uruguaiana è rimasta a bordo per i controlli oltre due ore, sottolineando che per le ridotte dimensioni della nave è impossibile mantenere isolate le persone colpite dal Covid-19.

© Riproduzione riservata