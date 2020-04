Usa, Trump durissimo contro la Cina: "Vogliono impedire la mia rielezione"

La Cina "farà tutto quello che può" per impedire a Donald Trump di essere rieletto. Se n'è detto convinto lo stesso presidente Usa in un'intervista alla Reuters, in uno dei più duri attacchi mai lanciati contro Pechino.

Trump ha parlato a lungo della risposta della Cina al Coronavirus e delle dispute commerciali bilaterali. Pechino "usa costantemente le relazioni pubbliche per presentarsi come la parte innocente", ha affermato l'inquilino della Casa Bianca durante l'intervista, fatta nell'Ufficio Ovale.

La Cina non ha alcun interesse a interferire nelle elezioni presidenziali Usa: lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, commentando le dichiarazioni del presidente americano. Le elezioni, ha aggiunto Geng, sono "un affare interno degli Usa" e la speranza è che gli americani "non trascinino" nella contesa anche Pechino.

