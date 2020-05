Il presidente della Tanzania: "Pregate in chiesa, il Coronavirus è satanico e lì non arriva"

Il presidente della Tanzania John Magufuli ha esortato le persone a continuare a lavorare nonostante la pandemia di coronavirus, aggiungendo che "Dio le proteggerà".

Nel suo messaggio ai lavoratori in occasione della giornata odierna dedicata, il presidente ha affermato che Covid-19 non dovrebbe impedire loro di essere al servizio dei tanzaniani, secondo quanto riportato dai media locali. Magufuli ha dichiarato che i lavoratori dovrebbero aderire alle linee guida emesse dai funzionari sanitari per proteggersi dal virus.

Il presidente della Tanzania ha rimarcato inoltre l'apprezzamento del governo per l'operato dei lavoratori, nonostante l'impossibilità di celebrare il Primo Maggio per le regole di distanziamento sociale. La Tanzania ha registrato un forte aumento del numero di casi di coronavirus, attualmente a quota 480.

Nonostante i consigli dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) relativi al mantenimento delle distanze sociali, il presidente Magufuli ha incoraggiato le persone a pregare in comunità nelle chiese dicendo che il virus è satanico e quindi non può svilupparsi nei luoghi di Cristo.

