Lo Shanghai Disney Resort ha annunciato oggi che il parco Disneyland a Shanghai riaprirà al pubblico l’11 maggio. Questa decisione segue la riapertura di Disneytown, Wishing Star Park e Shanghai Disneyland Hotel all’inizio di marzo, dopo la chiusura temporanea a fine gennaio in risposta all’epidemia di nuovo coronavirus.

Durante la fase iniziale di riapertura, il parco istituirà nuove misure e procedure, tra cui l’apertura con una partecipazione limitata, la richiesta anticipata di biglietti e prenotazioni, il rispetto del distanziamento sociale per le code nei ristoranti, attrazioni e altre strutture in tutto il parco e una maggiore frequenza per la sanificazione e disinfezione dei luoghi.

La vendita dei biglietti sarà disponibile attraverso i canali ufficiali online del resort e i canali ufficiali dei partner di viaggio a partire dall’8 maggio, con un numero limitato di biglietti disponibili ogni giorno.

L’11 maggio la maggior parte delle attrazioni, delle giostre, di alcuni spettacoli, dei negozi e dei punti di ristoro di Disneyland Shanghai saranno aperte ma con un’affluenza controllata. Alcune attrazioni ed esperienze interattive, come le aree gioco per bambini e gli spettacoli teatrali, rimarranno chiuse.

