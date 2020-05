Coronavirus, in Francia riaperture da lunedì ma Parigi resta "zona rossa"

In Francia a partire dall’11 maggio prenderà avvio «un processo molto graduale, che durerà almeno diverse settimane» per riaprire il Paese dopo il lockdown anti-coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro Edouard Philippe.

La Francia «è divisa in due»: nella maggior parte del territorio il contagio di coronavirus è stato «rallentato» e se la situazione rimane così, la riapartenza potrà essere estesa, con la riapertura a inizio giugno di scuole superiori, caffè e ristoranti.

Lo ha annunciato il premier, precisando che ci sono ancora dipartimenti 'rossi', come Mayotte e Ile-de-France, la regione con Parigi capoluogo, dove i risultati sono «meno buoni del previsto», e ci saranno restrizioni. A Mayotte, arcipelago tra Madagascar e Mozambico, «il numero di casi è basso ma in aumento», ha precisato, mentre nell’Ile-de-France «sta lentamente diminuendo, ma rimane elevato, superiore a quello che speravamo».

«Questo è il motivo per cui saremo particolarmente vigili. A Mayotte, ritarderemo la riapertura, in Ile-de-France, data la tendenza, possiamo riaprire», ma essendo quest’ultima «una regione molto densa e popolata, ci impone una disciplina rafforzata».

In Francia nei dipartimenti 'verdi' all’inizio di giugno potranno riaprire caffè, ristoranti e licei. Diversa la situazione per i dipartimenti 'rossi', dove il coronavirus «circola ancora attivamente e gli ospedali sono ancora in alta tensione». In queste zone, «la riapertura è possibile» dall’11 maggio ma «con alcune restrizioni: nessuna apertura di scuole superiori, parchi o giardini».

Dall’11 maggio in Francia sarà necessario un certificato del datore di lavoro per viaggiare con i mezzi pubblici, ha annunciato Philippe, precisando che «almeno per le prime tre settimane imporremo regole molto rigide (nei trasporti)» e non sono escluse «misure aggiuntive», che però non sono state specificate.

Il ministro dell’Educazione francese Jean-Michel Blanquer ha annunciato - nella conferenza stampa sulla ripartenza da lunedì 11 maggio - che «riapriranno l’80-85% delle scuole» nel Paese, in grado di riaccogliere «un milione di studenti con 130.000 insegnanti».

