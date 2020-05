Positivo al Coronavirus un membro dello staff di Trump, negativo il presidente

Un membro dello staff presidenziale della Casa Bianca è risultato positivo al Coronavirus. Lo riporta la Cnn. Si tratta di un membro della marina militare che funge da 'valletto' del presidente Donald Trump, occupandosi principalmente del suo guardaroba.

I 'valet' sono membri di una elite militare dedicata proprio all’assistenza del presidente soprattutto nei suoi appartamenti, dunque a stretto contatto con tutti i membri della first family. Donald Trump è stato nuovamente sottoposto al test per il coronavirus ed è risultato negativo. Test negativo anche per il vicepresidente Mike Pence, informa la Casa Bianca.

© Riproduzione riservata