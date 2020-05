Russia, incendio in un ospedale Covid a San Pietroburgo: 5 morti

Cinque malati di Covid-19 sono morti in un incendio divampato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giorgio di San Pietroburgo, in Russia. La causa della morte dei cinque pazienti, ha riferito una fonte informata dei fatti, è stata l’inalazione di monossido di carbonio e delle sostanze derivate dalla combustione di plastica. Stando alle prime ricostruzioni, a innescare il rogo sarebbe stato il sovraccarico di un ventilatore per la respirazione artificiale, che stava lavorando oltre il massimo della sua potenza.

Sull'accaduto gli inquirenti hanno aperto un’indagine per «omicidio di due o più persone dovuto a negligenza», che dovrà accertare il rispetto delle norme di sicurezza e antincendio nella struttura ospedaliera.

Anche a Mosca, pochi giorni fa, un incendio era divampato in un ospedale che ha in cura pazienti Covid, facendo una vittima.

